Vermisste Frau aus Leipzig: Stieg Yolanda Klug in ein Auto aus Baden-Württemberg?

Leipzig/DUR/slo – Im Vermisstenfall Yolanda Klug hat die Leipziger Polizei zwei neue Spuren. Nachdem der Fall der 2019 verschwundenen Studentin kürzlich Thema bei „Aktenzeichen XY“ war, haben sich zwei Zeugen gemeldet, die Yolanda Klug am Tag ihres Verschwindens gesehen haben wollen.

Eine Zeugin berichtet, sie habe die damals 23-Jährige am 19. September gegen 15 Uhr in Leipzig an der Straßenbahnhaltestelle „HTWK“ in der Südvorstadt gesehen. Dort habe sie sich zuerst mit einem Mann unterhalten und sei anschließend in eine Straßenbahn in Richtung Connewitz eingestiegen.

Vermisste Studentin: Fuhr Yolanda Klug mit der Straßenbahn nach Connewitz?

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, mit dem Yolanda Klug gesprochen haben soll. Er ist ca 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und ist tätowiert.

Vermisste Leipziger Studentin: Neue Hinweise führen zu Scientology und nach Dänemark

Allerdings passt diese Spur nicht unbedingt zur bisherigen Rekonstruktion von Yolanda Klugs Tagesablauf. Denn die Strecke von der HTWK in Richtung Süden passt nicht zum bisher vermuteten Weg zu Ikea nach Günthersdorf.

Vermisst: Stieg Yolanda Klug in ein Auto aus Baden-Württemberg?

Ein zweiter Zeuge habe zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr in Günthersdorf, also nahe des Ikea-Möbelhauses, eine junge Frau zu Fuß beobachtet, bei der es sich um Yolanda Klug handeln könnte. Die Frau sei hinter dem Möbelhaus auf einem Weg am Saale-Elster-Kanal entlang gelaufen. Danach sei sie über eine Leitplanke gestiegen und über die Kötschlitzer Allee zur B181 gelaufen.

Auf einem Parkplatz kurz nach der Brücke stand ein dunkler Pkw-Kombi mit getönten Scheiben und Esslinger-Kennzeichen (ES-). Es ist nicht auszuschließen, dass die Frau in das Fahrzeug eingestiegen ist.

Lesen Sie auch: Vermisstenfall Yolanda Klug aus Leipzig bei "Aktenzeichen XY": Spuren führen zu Scientology und ins Ausland

Yolanda Klug seit September 2019 vermisst - Spuren bis nach Halle

Yolanda Klug wurde am 19. September zum letzten Mal gegen 14.15 Uhr in ihrer Leipziger WG gesehen. Danach wollte sie zu Ikea und anschließend weiter zu einer Veranstaltung an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle. Bisher galt ein Busfahrer, der von Leipzig zu Ikea fuhr, als der letzte, der Yolanda gesehen haben will. In Halle schlugen zwar Spürhunde an, die die Ermittler zum Campus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein führten. Zeugen, die Yolanda Klug an dem Abend in Halle gesehen haben, gibt es aber nicht.

Die Leipziger Polizei will weiter nicht ausschließen, dass das Verschwinden von Yolanda Klug in Verbindung mit Scientology steht. Sowohl beide Eltern als auch die Schwester der Vermissten haben Verbindungen zu der Sekte. Beweise für diese Theorie gibt es laut Polizei bisher aber nicht.

Lesen Sie auch: Vermisste Yolanda aus Leipzig: Hat Scientology etwas mit dem Verschwinden zu tun?

Gegenüber Kripo Live will Kriminologin Bettina Goetze weder ein freiwilliges Verschwinden noch eine Entführung oder einen Mord ausschließen. Es sei durchaus möglich, dass Yolanda Klug die Umstände ihres Verschwindens bewusst verschleiert habe. Zum Beispiel vermute die Expertin, dass das Telefon der jungen Frau an diesem Nachmittag bewusst ausgeschaltet wurde.

Um den Fall nach drei Jahren endlich zu lösen, sucht die Polizei speziell für folgende Bereiche nach Zeugen:

Wer hat die Studentin an der Haltestelle der HTWK gesehen und kann weitere Angaben dazu machen? Weiterhin wird der unbekannte Mann gesucht, mit dem sich Yolanda unterhalten hatte.

Kann jemand Angaben zu der jungen Frau machen, die am späten Nachmittag am Elster-Saale-Kanal unterwegs gewesen ist und weiß, ob sie in ein Fahrzeug gestiegen ist?

Kann jemand Angaben zu dem dunklen PKW-Kombi mit dem Esslinger-Kennzeichen auf dem Parkplatz in der Nähe des Kanals nahe Ikea machen?

Weiterhin sucht die Polizei nach Teilnehmern der Herbstsession 2019 auf der Burg Giebichenstein am 19. September 2019 und Personen, die Yolanda Klug dort oder auf dem Weg dahin gesehen haben.

Lesen Sie auch: Suche nach vermisster Yolanda: Letzte Spur Ikea - Warum die Ermittlungen stagnieren

Hinweise nimmt die Leipziger Polizei unter der Telefonnummer 0341/966-46666 entgegen. Für entscheidende Hinweise, die zum Auffinden von Yolanda Klug führen, hat die Familie eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.