Studie: Wie steht es um Sicherheit in Niedersachsen?

Hannover - Wie sieht es aus mit Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen - und wie groß ist das Problem mit Straftaten, die nicht angezeigt werden? Die mittlerweile vierte Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamts zu diesen Fragen legt Landesinnenminister Boris Pistorius heute in Hannover vor. Das Innenministerium will mit der Studie Einblicke in das sogenannte Dunkelfeld der Kriminalität erhalten. Schwerpunkt der Dunkelfeldstudie 2021 ist früheren Angaben zufolge das Thema häusliche Gewalt, dazu bekamen rund 40.000 Menschen in Niedersachsen Fragebögen vom Landeskriminalamt.

„Wir wissen, dass nur sehr wenige Taten von den Betroffenen angezeigt werden“m, sagte der SPD-Politiker bei der Ankündigung der Untersuchung im März des vergangenen Jahres. Die Polizei könne nur frühzeitig gegensteuern, wenn ihr ein möglichst umfassendes Bild über die Kriminalität vorliege. Neben Informationen über das Hellfeld - Kriminalität, die etwa durch Anzeigen oder Ermittlungen bekannt ist - brauche es Erkenntnisse über das Dunkelfeld. Laut Innenministerium war Niedersachsen das erste Bundesland, das eine solche Befragung organisiert hat.