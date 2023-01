Stürmisches Wetter in Niedersachsen: Feuerwehr warnt

Hannover - Ausläufer eines Sturmtiefs sorgen in Niedersachsen am Wochenende für starken Wind. Bereits am Samstag soll das Wetter bei maximal elf Grad stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab vormittags regnet es, im Harz ist zudem gebietsweise mit Dauerregen zu rechnen.

Am Sonntag soll der Wind dann weiter zunehmen. Aufgrund von orkanartigen Böen besteht dem DWD zufolge an der Nordseeküste Unwettergefahr, im Binnenland werden Sturmböen erwartet. Bei sieben bis neun Grad bleibt es stark bewölkt und regnerisch.

Der Kreisfeuerwehrverband Aurich warnte Spaziergänger, Autofahrer und Hausbesitzer. So sollten etwa Gartenmöbel und Mülltonnen gesichert, Fenster und Türen geschlossen bleiben. Auch Baugerüste und Werbeschilder sollten nochmals auf einen sicheren Halt überprüft werden. Herunterfallende Dachziegel könnten ebenfalls eine Gefahr darstellen. Im Wald sollte man nicht spazieren gehen.

Verkehrsteilnehmer müssten besonders wachsam sein. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste könnten auch für Radfahrer und Fußgänger zum Problem werden. Lastwagen könnten von der Straße gedrückt werden, hieß es weiter in der Mitteilung vom Samstag.