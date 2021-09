Die Polizei und die Feuerwehr in Dresden haben am Dienstag bis in den Abend nach einem Menschen in der Elbe gesucht.

Dresden - Die Suche nach einem Mann, der am Dienstag leblos in der Elbe treibend gesichtet wurde, ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden am Mittag mitteilte, konnte der Mann noch nicht gefunden werden. Am Königsufer stießen die Beamten aber auf einen Rucksack mit Dokumenten eines 28-Jährigen. Ob die gefundenen Sachen zu dem vermissten Mann gehören, war zunächst noch unklar.