Tagesschau bittet nach Eklat um Entschuldigung

ARD-Korrespondent bezeichnet zuvor einige Twitter-Nutzer als Ratten / „Müssen in ihre Löcher zurückgeprügelt werden“

Die Redaktion der „ARD-Tagesschau“ hat eine Formulierung in einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Kommentar zu den Massenentlassungen bei Twitter nach deutlicher Kritik geändert und um Entschuldigung gebeten, berichtete das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. In dem Text des ARD-Korrespondenten aus Los Angeles war zunächst von „Ratten“ in Zusammenhang mit nicht näher bezeichneten Twitter-Nutzern die Rede. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.