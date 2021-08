Tausende kleine Aale in Seen gesetzt

Goldberg - Tausende kleine Aale sind in den Goldberger See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesetzt worden. Dadurch soll die gefährdete Tierart unterstützt werden, wie der Landesanglerverband am Mittwoch mitteilte. Weitere Tiere wurden demnach am Mittwoch im Neuhofer See (Landkreis Nordwestmecklenburg) gesetzt. Alle Jungaale zusammen hatten demnach ein Gewicht von 117 Kilogramm. Die Fische bewohnen laut Verband nun vor allem die Uferzonen und Schilfgebiete, sie seien direkt nach dem Einsetzen sehr agil gewesen. Der Verband besetzt nach eigenen Angaben seit mehr als 25 Jahren Seen in Mecklenburg-Vorpommern mit Aalen.