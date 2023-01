Thielemann dirigiert nächstes Wiener Neujahrskonzert

Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, in der Semperoper Dresden.

Wien - Christian Thielemann (63) soll im nächsten Jahr das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigieren. „Mit Christian Thielemann verbindet uns eine tiefe künstlerische Partnerschaft vor allem im symphonischen Bereich“, teilte der Orchester-Vorstand Daniel Froschauer am Sonntag in Wien mit. „Er zählt zu den philharmonischen Dirigenten, die dem Orchester besonders nahe stehen.“ Für den deutschen Chefdirigenten der Sächsischen Staatskapelle Dresden ist es nach 2019 der zweite Auftritt bei dem Traditionskonzert. Sein Vertrag in Dresden läuft bis 2024, wenn er dort von Daniele Gatti abgelöst wird.