Thüringen mit leicht steigender Inzidenz: Wert bei 14,7

Erfurt - Thüringen ist Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weiter eines der Bundesländer mit dem geringsten Corona-Infektionsgeschehen. Dennoch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht. Das RKI wies am Mittwochmorgen 14,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche aus - nach 14,0 am Dienstag und 13,7 am Montag. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt lag die Inzidenz am Mittwoch bei 14,6, in Sachsen bei 16,2. Der bundesweite Wert wurde mit 61,3 angegeben. Binnen 24 Stunden wurden in Deutschland 11.561 neue Corona-Fälle und 39 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. In Thüringen waren es 103 Neuinfektionen sowie ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.