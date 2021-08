Thüringen weiter mit einstelliger Inzidenz

Erfurt - Thüringen bleibt das einzige Bundesland mit einer einstelligen Zahl an wöchentlichen Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 8,5 (Vortag 7,9), wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Bundesweit stieg der Wert auf 37,4. Im Freistaat wurden 37 neue Corona-Fälle verzeichnet, aber kein weiterer Todesfall.

Am höchsten ist die Inzidenz in Thüringen weiter in Gera mit 25,8, gefolgt von Eisenach mit 16,6 und dem Ilm-Kreis mit 15,1. In der Landeshauptstadt Erfurt lag die Inzidenz bei 14,5. Im Weimarer Land und im Landkreis Sonneberg lag sie bei 0,0.

Seit Pandemiebeginn im März 2020 sind in Thüringen 129.596 Corona-Infektionen verzeichnet worden. 4390 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.