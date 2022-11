Thüringens Sportminister Holter will Fußball-WM boykottieren

Erfurt - Thüringens Sportminister Helmut Holter will die Fußball-WM in Katar nicht vor dem Fernseher verfolgen. Er wolle zwar die Spielergebnisse aus den Medien erfahren, sich aber nicht „im Fernsehen die Spiele anschauen“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Als Zuschauer wolle er die WM boykottieren. Grund seien die politische Situation in Katar und der Umgang mit Arbeitern, die in Katar die Sportanlagen errichtet haben.

Mit Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechten habe das wenig zu tun, sagte Holter. Es gebe Unfälle, einige seien bei den Arbeiten zu Tode gekommen. Holter sprach von einem „schweren Ausbeutungsverhältnis“. „Das kann man einfach nicht tolerieren.“