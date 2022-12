Tierpark Berlin wegen Gefahr vor Glatteis geschlossen

Berlin - Wegen Glatteisgefahr hat der Tierpark in Berlin am Montag seine Tore geschlossen. Mitarbeiter haben am Montagmorgen damit begonnen, den Park zu räumen, wie eine Sprecherin mitteilte. „Tiere, für die das Glatteis eine Gefahr darstellen könnte, bleiben vorsorglich in ihren Ställen.“ Am Dienstag sollte der Tierpark laut Angaben der Sprecherin wieder öffnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag vor Glatteis in Berlin und Brandenburg gewarnt.