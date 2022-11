Tödlicher Arbeitsunfall: Mann wird von Zug überrollt

Löningen - Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Löningen im Landkreis Cloppenburg von einem Zug überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Montagmittag bei Rangierarbeiten von einem Güterzug auf die Gleise gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Der Zug konnte demnach nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden und rollte über den 37-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle in einem Gewerbegebiet. Die Berufsgenossenschaft wurde eingeschaltet.