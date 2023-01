Halle - In der Saale in Halle ist am Freitagnachmittag ein toter Mann gefunden worden. Passanten hatten die Person im Wasser treiben sehen, Taucher bargen den leblosen Körper später, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Toten sei noch unklar - die Ermittlungen zu den Hintergründen des Todes laufen.