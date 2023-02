Freital - Nach dem Tod eines 22-Jährigen in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen einen 16-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dem 22-Jährigen am Abend des 27. Januar Stichverletzungen mit einem Messer in den Bauch zugefügt zu haben, wie die Behörden mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach in einem Park oder in unmittelbarer Nähe.

Der 22-Jährige starb den Angaben zufolge an oder in der Nähe des Tatorts, er wurde leblos am Vormittag des 28. Januar in dem Park entdeckt. Den Angaben zufolge stellte sich der Beschuldigte, ein Deutscher, selbst der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne das Vorliegen einer Notwehrsituation nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Es bestehe deshalb nur ein Anfangsverdacht, sodass Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nicht vorliegen, wie es hieß.

Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.