Toter neben brennendem Zelt: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Zwei Wochen nachdem ein toter Obdachloser in Berlin-Kreuzberg neben seinem brennenden Zelt gefunden wurde, sucht eine Mordkommission der Kriminalpolizei nach Zeugen. Offenbar gibt es den Verdacht, dass das Zelt möglicherweise angezündet und der 48-jährige Mann dadurch getötet wurde.

Gesucht werden nun Beobachter, die in der Nacht zum 3. Januar Menschen in der Nähe des Zeltes am Tempelhofer Ufer, Höhe Hausnummer 6a, gesehen haben. Die Polizei fragt außerdem, ob jemand die Entstehung oder den Verlauf des Brandes sah. Das Feuer wurde kurz nach 1.00 Uhr nachts entdeckt und von Polizisten und der Feuerwehr gelöscht. Dabei wurde direkt neben dem Schlafplatz die Leiche des Mannes gefunden.