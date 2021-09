Trainer Muzzicato: „Anpassungsfähigkeit das oberste Prinzip“

Viktorias Cheftrainer Benedetto Muzzicato blickt in die Kamera.

Berlin (dpa) – - Trainer Benedetto Muzzicato vom Fußball-Drittligisten Viktoria Berlin setzt auf eine schnelle Auffassungsgabe seiner Spieler. „Anpassungsfähigkeit ist das oberste Prinzip. Wir müssen schnell verstehen, dass der Gegner anders spielt“, sagte Muzzicato im Hinblick auf das Spitzenspiel des achten Spieltags am Samstag gegen den SV Wehen-Wiesbaden, wenn der Aufsteiger als Zweiter den punktgleichen Vierten (jeweils 14 Zähler) im Jahn-Sportpark (14.00 Uhr) empfängt.

Dabei erwartet der Deutsch-Italiener ein ganz anderes Spiel als beim spektakulären Schlagabtausch beim 3:3 in der Vorwoche beim SC Verl. „Von der Idee kommt Wehen mit einem ganz anderen Fußball. Wehen kommt mit einer sehr großen Wucht, mit viel Tempo und guten Standardsituationen“, sagte der 42-Jährige, „da muss ich immer wieder Lösungsvarianten für meine Jungens finden. Da wir schon länger zusammen sind, sind wir da aber guter Dinge“.

So hat Muzzicato schon in den Spielen zuvor häufiger von Dreier- auf Viererkette umgestellt, gibt aber zu bedenken: „Die Spieler müssen sich bei der Umstellung wohlfühlen, das darf man nicht außer Acht lassen.“ Ein einfaches Nicken der Spieler auf dem Platz reicht dem Trainer dabei nicht: „Die Jungens müssen ein Gefühl bekommen, was gemeint ist.“

Froh ist Muzzicato, dass sich langsam die Ausfallliste verkleinert. Pasqual Verkamp, Alexander Hahn, Shinji Yamada und Tobias Gunte sind wieder im Training. „Wehen kommt noch zu früh, vielleicht klappt es mit der Bank. Aber sie brauchen noch Zeit.“ Verzichten muss Muzzicato auf Yannis Becker, der nach seiner Roten Karte in Verl für drei Spiele gesperrt wurde.