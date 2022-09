Tränenreiche Pilzsuche: Fünfjähriger verläuft sich in Heide

Dresden - Ein Fünfjähriger hat sich beim Pilzesammeln in der Dresdner Heide verlaufen und dabei seine Eltern verloren. Nach Angaben der Polizei sah ein 33-Jähriger den weinenden Jungen am Sonntagvormittag an einer Bushaltestelle im Stadtteil Hellerberge und wählte den Notruf. Die Polizei begann daraufhin mit der Suche der Eltern im nahe gelegenen Waldgebiet. Kurz darauf meldeten auch diese sich per Notruf und sammelten den Fünfjährigen wenig später an der Haltestelle ein.