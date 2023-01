Frankfurt/Main - Trotz vieler Neueintritte hat die IG Metall in ihrem Bezirk Mitte im vergangenen Jahr Mitglieder verloren. Zum Jahresende waren 294.710 Menschen in den Ländern Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Saarland in der Gewerkschaft, wie der Bezirksvorsitzende Jörg Köhlinger am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das waren 1,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insbesondere im zweiten Halbjahr hatte die Gewerkschaft neue Mitstreiter gewinnen können. 15.400 Eintritte bedeuteten im Gesamtjahr ein Plus von 34,3 Prozent zum Vorjahr. Die Verluste durch Tod oder Austritte konnten aber nicht ganz ausgeglichen werden.