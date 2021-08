Turn-Turnier in Cottbus bleibt in der Weltcupserie

Cottbus - Das traditionelle „Turnier der Meister“ in Cottbus behält auch in den kommenden drei Jahren den Status einer Weltcup-Veranstaltung. Dies hat das Exekutivkomitee des Turn-Weltverbandes FIG beschlossen.

Das Label eines Weltcups bekommt das Cottbuser Turnier für die Jahre 2022, 2023 und 2024. Bisher hatte der Weltverband die Weltcups jeweils im olympischen Vierjahresrhythmus vergeben. Nach den pandemiebedingt um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen von Tokio wurde der neue Zyklus auf drei Jahre reduziert - bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Die Cottbuser Turn-Veranstaltung rutscht im Turnkalender wieder in das erste Quartal und soll mit seiner 45. Auflage vom 24. bis 27. Februar 2022 in der Lausitz-Arena Cottbus stattfinden. „Wir freuen uns über das Vertrauen, welches die FIG in unser Traditionsturnier setzt“, sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt in einer Mitteilung. „Wir nehmen diese außerordentliche Wertschätzung als Ansporn, hier ein für Cottbus typisches Turnfest zu organisieren und zu erleben“.