Überfall auf Geldboten: Haftbefehl gegen 20-Jährigen

Berlin - Nach dem Raubüberfall auf eine Bank in Berlin-Neukölln ist Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen erlassen worden. Dem dringend Tatverdächtigen werden gemeinschaftlich begangener schwerer Raub und versuchter Mord vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend sagte. Der mutmaßliche Täter sitze nun in Untersuchungshaft. Sein jüngerer Bruder werde als zweiter Verdächtiger noch von einem Ermittlungsrichter im Krankenhaus befragt.

Der 20-Jährige war nach der Tat am Mittwochvormittag zunächst geflüchtet, aber Stunden später gefasst worden. Sein 18 Jahre alter Bruder war bei dem Überfall auf einen Geldboten von diesem angeschossen worden und kam schwer verletzt in eine Klinik. Beute hatte das Duo laut Polizei nicht gemacht.