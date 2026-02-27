Im Landtagswahlkampf im Südwesten wird es noch einmal spannend. Die Grünen sind Umfragen zufolge der CDU auf den Fersen. Die Frage nach dem gewünschten Regierungschef zeigt indes ein klares Bild.

Stuttgart/Berlin - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeichnet sich einer neuen Umfrage zufolge ein enges Rennen zwischen den bisherigen Regierungspartnern CDU und Grünen ab. In einem ZDF-Politbarometer Extra liegen die Grünen bei 25 Prozent, die CDU bei 27 Prozent.

Auch in einer gestern veröffentlichten Vorwahlumfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag der ARD waren die Grünen an die CDU herangerückt und lagen mit 27 Prozent nur noch ganz knapp hinter den Christdemokraten mit 28 Prozent.

Damit haben die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir in den vergangenen Wochen deutlich in der Wählergunst zulegt - das Rennen um den Ministerpräsidenten-Posten scheint wieder offen. Über Monate hatte die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel deutlich vor den Grünen gelegen, die mit Winfried Kretschmann derzeit noch den Regierungschef stellen. Kretschmann tritt nicht wieder an.

Für die repräsentative Umfrage des ZDF-Politbarometers wurden von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.049 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg zwischen dem 23. und 26. Februar befragt. Die Fehlertoleranz liegt zwischen zwei und drei Prozentpunkten. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Laut Umfrage könnten es sechs Parteien in den Landtag schaffen

Dem ZDF-Politbarometer zufolge wäre die AfD mit 19 Prozent drittstärkste Kraft. Die SPD käme auf 9 Prozent. Auch FDP und Linke mit je 6 Prozent können sich demnach Hoffnungen auf den Einzug in den Landtag machen.

Die aktuelle Regierungskoalition aus Grünen und CDU kommt in der Rückschau der Wähler recht gut weg. Die Arbeit der Grünen in der Landesregierung wird dabei auf der Skala von plus fünf bis minus fünf mit einem Durchschnittswert von 0,2 bewertet, die des Koalitionspartners CDU gar mit 0,5.

Wer wird Ministerpräsident?

Grüne und CDU regieren seit 2016 im Südwesten gemeinsam. Auf die Frage, wen die Wähler am liebsten als neuen Ministerpräsidenten hätten, hat Özdemir die Nase vorn. 47 Prozent wünschen sich den früheren Bundesagrarminister als Regierungschef, Hagel kommt auf 25 Prozent, Markus Frohnmaier von der AfD auf 8 Prozent.