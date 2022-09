Unbekannte legen Feuer: Acht Autos brennen in Bremen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Bremen - Acht Autos sind in der Nacht zum Samstag in Bremen angezündet worden. Die Hintergründe der Tat in der Neustadt sind noch unklar. Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten knapp 40 Menschen bei der Fahndung nach Verdächtigen. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro.

Zunächst brannten ein Pkw und ein Wohnmobil. Durch die Hitzeentwicklung des Feuers gerieten auch zwei nahe geparkte Autos in Mitleidenschaft, wie die Polizei mitteilte. Auch Hausfassaden wurden dadurch beschädigt. Anschließend standen vier weitere Fahrzeuge in anderen Straßen in Flammen. Feuerwehr und Anwohner löschten die Brände. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.