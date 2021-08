Unbekannte stehlen teure E-Bikes

Bad Münder - E-Bikes sind angesagt - auch bei Dieben: Unbekannte haben in Bad Münder im Landkreis Hameln-Pyrmont gleich mehrere E-Bikes gestohlen und einen Schaden von über 10.000 Euro angerichtet. In der Nacht zum Mittwoch sei es auf dem Klinikgelände zu den Diebstählen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es habe sich ausschließlich um hochwertige Pedelecs gehandelt, die an Fahrradständern oder auf Auto-Fahrradträgern angeschlossen waren. Bislang seien fünf Fälle angezeigt worden, die E-Bikes seien möglicherweise mit einem Kastenwagen abtransportiert worden. Die Ermittler suchen nach Zeugen.