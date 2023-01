Unfall in Burg: Auto fährt Mutter und vierjähriges Kind an

Burg - Ein Autofahrer hat in Burg (Landkreis Jerichower Land) mit seinem Wagen eine Fußgängerin und ihr vierjähriges Kind angefahren. Die beiden kamen am Samstag verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sei unverletzt, sagte eine Sprecherin. Wie es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 1 auf Höhe einer Fußgängerinsel kam, war am Abend noch Gegenstand von Ermittlungen. Über die Schwere der Verletzungen von Mutter und Kind war der Polizei nichts bekannt.