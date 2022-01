Unfall mit sieben Fahrzeugen auf der A4 - Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Auf der Autobahn 4 in Sachsen kam es am Sonntag zu einer Massenkarambolage.

Pulsnitz/Christian Essler/DUR - Die Reisewelle nach den Feiertagen sorgte auch am Sonntag wieder für volle Autobahnen. Das führt häufig zu Unfällen, gerade bei unaufmerksamen Fahren. So ähnlich muss es auch auf der A4 bei Pulsnitz gewesen sein. Am Sonntagnachmittag gab es dort einen Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen auf der linken Fahrspur.

Auf der A4 in Sachsen kam es zu einem Unfall. Foto: xcitepress

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, der Unfall ereignete sich in Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften rückte an, um sich um die Beteiligten zu kümmern. Unter ihnen waren auch Familien mit Kindern. Ob jemand ernsthaft verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch ein Team der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden war vor Ort.