Union Berlin als Spitzenreiter gegen Dortmund

Berlin - Spitzenspiel im Stadion an der Alten Försterei: Der 1. FC Union empfängt als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Trainer Urs Fischer glaubt auch gegen den BVB am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) an eine Fortsetzung der unerwarteten Erfolgsserie der Eisernen. „Wir werden alles dransetzen, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Das bedarf einmal mehr einer außerordentlichen Leistung von uns. Wir müssen uns wieder am Limit bewegen“, sagte der Schweizer.

Union liegt vier Punkte vor den Dortmundern. Zwei Stunden nach dem Kräftemessen tritt der SC Freiburg als Tabellenzweiter beim nächsten Verfolger FC Bayern München an. Nur die Breisgauer können Union am zehnten Spieltag von der Bundesligaspitze verdrängen. Die Köpenicker sind seit zehn Bundesliga-Spielen zu Hause ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage gab es beim 0:3 im Februar gegen den BVB.