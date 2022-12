Unions Paul Jaeckel: Haben uns an Englische Wochen gewöhnt

Berlin - Die Profis von Union Berlin haben sich nach Aussage von Abwehrspieler Paul Jaeckel an die Belastung vieler Spiele in kurzer Zeit angepasst. „Ich glaube nicht, dass das noch mal eine große Umstellung wird, weil wir an Englische Wochen gewöhnt sind“, sagte der 24-Jährige am Donnerstag mit Blick auf den Rest der Saison im neuen Jahr, wenn für die Köpenicker zu Beginn wieder viele Spiele anstehen. Union ist noch in drei Wettbewerben vertreten. Auch in der vergangenen Spielzeit hätten die Berliner schon viele Spiele in kurzer Zeit erlebt, sagte Jaeckel.

Trotzdem genoss der gebürtige Brandenburger die durch die Fußball-WM in Katar längere Pause nach eigenen Worten. „Das tut natürlich auch dem Körper und dem Kopf gut, nach so einer intensiven Phase, wie wir sie zuletzt hatten. Wenn du dich zwei, drei Monaten nur mit Fußball im Kopf beschäftigst, drehst du auch irgendwann durch“, sagte Jaeckel. Es sei gut gewesen, dass die Unioner ihren Urlaub direkt nach dem letzten Pflichtspiel bekamen.