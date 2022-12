Unternehmerverbände warnen vor Einführung eines Feiertages

Hannover - Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) haben vor der Einführung eines weiteren gesetzlichen Feiertages in Niedersachsen gewarnt. „Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist das das falsche Signal und angesichts der sich überlagernden Krisen und einer drohenden Rezession völlig absurd“, sagte der stellvertretende UVN-Hauptgeschäftsführer Christoph Meinecke am Mittwoch der dpa. Zu Lasten der Wirtschaft dürften keine populäre Geschenke verteilt werden. „Deutschland hat im europäischen Vergleich mit die meisten Urlaubs- und Feiertage“, sagte Meinecke. Ein weiterer Feiertag wäre schädlich für die Wirtschaft.

SPD und Grüne hatten in ihrem Anfang November unterzeichneten Koalitionsvertrag vereinbart, die Einführung eines weiteren gesetzlichen Feiertages zu prüfen. Allerdings ist diese Prüfung in der Landesregierung laut einer Regierungssprecherin derzeit kein Thema. Die Landesregierung konzentriere sich auf die Krisenbewältigung, sagte sie am Mittwoch. Über die Debatte über einen möglichen weiteren freien Tag hatte zuerst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.