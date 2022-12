Verkehrsstörungen wegen Glatteis zum Wochenbeginn befürchtet

Berlin/Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zum Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg gefährlichen Glatteisregen und Störungen für den Verkehr. Die Meteorologen sehen Unwetterpotenzial. Am frühen Montagmorgen kann es im Kreis Prignitz mit gefrierendem Regen und verbreiteter Glatteisbildung losgehen, wie der DWD in einer Vorabinformation am Sonntag mitteilte. Es sei mit Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen. Die Wetterdienst rechnet damit, dass auch Berlin und die anderen Regionen Brandenburgs betroffen sein werden. Der gefrierende Regen kann einen dicken Eispanzer bilden.