Vermeintlicher Verwesungsgeruch führt zu Cannabispflanzen

Salzwedel - Ein Anwohner hat in Salzwedel (Altmarkkreis) Cannabisgeruch für Verwesungsgeruch gehalten und die Polizei so zu diversen Cannabispflanzen in einer Wohnung geführt. Die Polizei wurde wegen „starken Verwesungsgeruchs“ am Montagabend zu einem Wohnblock gerufen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es sich um Cannabisgeruch handelte. In der Wohnung eines 32-Jährigen fand die Polizei die Pflanzen, die der Mann dort zum Trocknen aufgehängt hatte. Das Cannabis wurde laut Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.