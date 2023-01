VfB Oldenburg gewinnt erstes Drittliga-Spiel des Jahres

Zwickau - Der VfB Oldenburg ist mit einem wichtigen Auswärtssieg in das neue Fußball-Jahr gestartet. Der Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga gewann am Freitag mit 1:0 (1:0) beim bislang punktgleichen Abstiegskampf-Konkurrenten FSV Zwickau.

Der von Werder Bremen verpflichtete Kebba Badjie traf bereits in der dritten Minute nach einem schönen Sololauf für die Niedersachsen. Zwickaus Johan Gomez verschoss in der 89. Minute einen Handelfmeter. Dadurch endete eine Oldenburger Negativserie von sieben Drittliga-Spielen ohne Sieg.

„Das ist unglaublich. Wir haben heute alles reingeworfen“, sagte VfB-Torwart Sebastian Mielitz bei MagentaSport. „Das war fast wie ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir können nur in der Liga bestehen, wenn wir alle Mann zusammen verteidigen. Das war heute ein Paradebeispiel dafür.“

Zwickau brauchte 20 Minuten, um sich vom Schock des frühen Rückstandes zu erholen. Vor allem zwischen der 30. und 45. Minute vergaben die Sachsen mehrere klare Chancen. In der zweiten Halbzeit stand die Abwehr des VfB dann sehr sicher und ließ abgesehen von dem späten Elfmeter kaum mehr Möglichkeiten des glücklosen FSV zu. „Wir hätten heute noch eine Stunde weiterspielen spielen können und hätten kein Tor geschossen. Das ist extrem bitter“, sagte Zwickaus Trainer Joe Enochs.