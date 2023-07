In der Ostsee wurden in diesem Jahr erstmals Vibrionen nachgewiesen. Aufgrund der hohen Wassertemperatur können sie derzeit vermehrt auftreten.

Bakterien-Alarm an der Ostsee: Vibrionen im Wasser nachgewiesen

In der Ostsee wurden Vibrionen nachgewiesen.

Magdeburg/DUR - Die Ferienzeit ist da. Das heißt: Sommer, Sonne, Urlaub und baden. Doch Ostsee-Urlauber sollten beim abkühlen im Meer derzeit achtsam sein. Denn wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) aus Mecklenburg-Vorpommern mitteilt, wurden erstmals in diesem Jahr Vibrionen in der Ostsee nachgewiesen.

Da das Wasser in der Ostsee zurzeit eine Temperatur von etwa 20 Grad habe, besteht die Möglichkeit, dass die Vibrionen in den kommenden Wochen vermehrt auftreten. In seltenen Fällen können die Bakterien schwere Infektionen verursachen.

Für wen stellen Vibrionen eine Gefahr dar?

Eine Gefahr durch Vibrionen besteht für Menschen, die gewisse Grundrisiken mitbringen. Menschen mit chronischen Grundleiden, bestehender Immunschwäche und Personen höheren Alters gelten demnach als gefährdet. Auch Menschen mit Hautverletzungen sollten das Baden in der Ostsee meiden. In seltenen Fällen können Vibrionen schwere Infektionen verursachen.

Wie es vom LAGuS weiter heißt, wurden Infektionen bei Menschen nach Kontakt mit Ostseewasser 2023 bisher nicht gemeldet. Es sind jedoch nur sehr wenige Badegäste durch Vibrionen gefährdet. In der Badesaison 2022 sind dem LAGuS insgesamt zehn Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet worden.

Bisher vorgenommene Untersuchungen des Badewassers in Mecklenburg-Vorpommern weisen laut LAGuS dennoch auf eine sehr gute Wasserqualität hin. Fast 95 Prozent der 500 ausgewiesenen Badestellen in Mecklenburg-Vorpommern haben eine ausgezeichnete oder gute Qualität. Das Baden sei deshalb fast überall uneingeschränkt möglich.