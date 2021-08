Vier Tage kostenlose Bus- und Bahnfahrten im Raum Hamburg

Eine S-Bahn der Linie S3 nach Stade fährt in den Hauptbahnhof in Hamburg ein.

Hamburg - Die Busse und Bahnen im Großraum Hamburg können an vier Tagen im September gratis genutzt werden. Los geht es am 5. September, einem verkaufsoffenen Sonntag, wie der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Montag mitteilte. Es folgen die Samstage 11., 18. und 25. September. Freifahrten sind auch im Umland möglich, nämlich in den Landkreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Lüneburg, Harburg und Stade sowie Teilen der Landkreise Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) und Cuxhaven.

Mit den vier Gratis-Tagen löse der HVV sein Versprechen ein, die Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr vollständig an die Kunden weiterzugeben, hieß es. Eigentlich sollte die Aktion schon im November stattfinden, musste aber wegen des Lockdowns verschoben werden.