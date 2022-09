Vierjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Marienberg - Bei einem Unfall auf seinem Fahrrad ist ein Vierjähriger in Marienberg schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagnachmittag von einer Grundstückseinfahrt losgeradelt, um die Straße zu überqueren, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Eine Autofahrerin konnte trotz Bremsung nicht verhindern, dass ihr Wagen mit dem Jungen und seinem Fahrrad zusammenstieß. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.