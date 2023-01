Volleys: Mit Grundelementen zum erfolgreichen Jahresauftakt

Berlin - Die Berlin Volleys sind mit Anlaufschwierigkeiten ins neue Jahr gestartet. Beim 3:1-Heimsieg gegen die SVG Lüneburg zum Jahresauftakt in der Bundesliga lief bei den Berlin Volleys längst noch nicht alles rund. Einmal mehr konnte sich der deutsche Meister am Mittwochabend auf eines der Grundelemente im Volleyball, den Aufschlag, verlassen. „Energie und Aufschlagdruck haben uns zum Sieg verholfen“, analysierte Geschäftsführer Kaweh Niroomand treffend die 105 Minuten dauernde Partie.

Insgesamt zehn Asse seiner Spieler schlugen im Feld der Lüneburger ein. Nur zwei direkte Aufschlagpunkte verbuchten hingegen die Gäste. Wie risikoreich die Volleys mit ihrem Service agierten, davon zeugten allerdings auch 18 Aufschlagfehler. „Nach dem verlorenen ersten Satz sind wir Schritt für Schritt besser geworden. Tim, Ruben und Anton haben mit dem Aufschlag viel Druck entfacht. “, sagte Trainer Cedric Enard.

Als besonders treffsicher von der Grundlinie erwies sich der Franzose Timothee Carle. Der Außenangreifer zeigte sich ohnehin in Topverfassung. 22 Punkte gingen allein auf sein Konto, darunter auch vier Asse bei seinen insgesamt 16 Aufschlägen. Für Niroomand ein wichtiger Erfolgsfaktor: „Wir haben insgesamt fünf Spieler in unseren Reihen, die allein mit ihren Aufschlägen ein Spiel entscheiden können.“ Neben Carle zählen dazu Ruben Schott, Marek Sotola, Johannes Tille sowie der Finne Antti Ronkainen.

Diese Stärke soll mit dazu beitragen, dass die BR Volleys in den letzten vier Spielen der Hauptrunde ihre Tabellenführung verteidigen und als Erster in die am 4. Februar beginnende Zwischenrunde einziehen. Die Stolpersteine im Restprogramm halten sich in Grenzen. Die Mannschaft trifft zu Hause noch auf die Netzhoppers KW-Bestensee (Samstag, 17.30 Uhr) und Düren. Auswärts muss sie noch bei den Grizzlys Giesen und dem VC Olympia Berlin antreten.