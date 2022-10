Von Auto angefahren: 77-Jährige erliegt Verletzungen

Dessau-Roßlau - Einen Tag nach einem Verkehrsunfall in Dessau-Roßlau ist eine 77-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Seniorin war von einem Auto angefahren worden und starb am Mittwoch in einer Klinik, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Der 30 Jahre alte Autofahrer hatte den Beamten zufolge offensichtlich unter Alkoholeinfluss gestanden, als der Unfall passierte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren.