Berlin - Die Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl am 23. Februar hat einen Tag nach der Online-Schaltung laut Entwicklern einen Rekord gebrochen. Innerhalb von 24 Stunden sei das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) bereits über neun Millionen mal genutzt worden, wie ein Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilte. „Das sind so viele Nutzungen wie noch nie und damit ein Rekordstart“, sagte der Sprecher dem RND.

Am Donnerstag war die Website für das Angebot online geschaltet worden. Es soll besonders jüngere Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Mit dem Online-Tool können die Nutzer ihre eigene Position mit denen aller 29 zur Wahl antretenden Parteien in 38 Thesen vergleichen. Ein Prozentwert zeigt abschließend den Grad der Übereinstimmung an.

Jugendreaktion hatte weniger Vorbereitungszeit

Vor der Bundestagswahl 2021 habe die Nutzungszahl des Wahl-O-Mat laut bpb-Sprecher am zweiten Tag bei 7,1 Millionen gelegen – also um knapp zwei Millionen niedriger. Insgesamt wurde das Angebot damals laut Bundeszentrale über 21 Millionen Mal genutzt.

Die Thesen werden laut bpb von einer Jugendredaktion in enger Abstimmung mit Expertinnen und Experten entwickelt. In diesem Jahr blieb der Redaktion statt dem üblichen dreiviertel Jahr wegen der vorgezogenen Bundestagswahl deutlich weniger Zeit zur Vorbereitung.

Neben dem Angebot der Bundeszentrale finden sich im Internet inzwischen viele andere Webseiten, die bei der Wahlentscheidung helfen sollen. Der Real-O-Mat vom Onlineportal „Frag den Staat“ gleicht etwa das Verhalten der Parteien im Bundestag bei vergangenen Abstimmungen mit den Positionen der Nutzerinnen und Nutzer ab.