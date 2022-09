Wanderwitz: Kretschmers Russland-Position problematisch

Dresden - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz hat die Russland-Positionen der sächsischen CDU unter Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisiert. „Wenn man als CDU-Politiker vom AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht namentlich gelobt wird, hat man etwas verkehrt gemacht“, sagte der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ (Mittwoch).

Ohne Kretschmers Position gebe es kein „Russland-Problem“ in der CDU, sagte Wanderwitz. „Dann könnte man uns nicht vorwerfen, auch wir hätten einen dezidierten Russland-Versteher in unseren Reihen.“ Eine Personaldebatte in der sächsischen CDU wolle er aber nicht mit seiner Kritik anstoßen.

Kretschmer hatte sich unter anderem für eine Vermittlerrolle von Deutschland im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgesprochen. Er vertrat damit explizit eine andere Ansicht als der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz.