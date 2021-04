Warum in Brandenburg ein 1,0er-Abitur mit einem Zitat von der besten Band der Welt honoriert wird

Die Ärzte kennt wohl jeder Rock-Fan in Deutschland. In Brandenburg haben sie es sogar auf eine spezielle Urkunde geschafft.

Im Jahr 2019 erreichten 144 Schüler in Sachsen-Anhalt das "perfekte" Abitur. Foto:

226 Mal wurde in Brandenburg im Jahr vor Corona das Abiturzeugnis mit der Bestnote 1.0 vergeben. In Sachsen-Anhalt waren es 2019 nur 144. Aber nicht nur die Anzahl an perfekten Abis ist anders, auch das Zeugnis unterscheidet sich maßgeblich von dem im jeweiligen Nachbarbundesland.

Denn anders als in Sachsen-Anhalt gibt es in Brandenburg extra eine spezielle Urkunde mit einem noch spezielleren Zitat. Dort haben es nicht etwa berühmte Dichter oder Denker hingeschafft, sondern die Band "Die Ärzte", nach eigenen Angaben auch "die beste Band der Welt".

Songtext auf der Urkunde

"Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.

In dem Lied "deine Schuld" von den Ärzte singt Frontsänger Farin Urlaub über Schuld, Zielsetzung und Verbesserung. Aus diesem Grund steht eben jenes Zitat auf der speziellen Urkunde. Die besonders intelligenten und fleißigen Schüler sollen so motiviert werden, die Zukunft mit anzupacken. Und dies kommt wohl eher mit den Ärzten an, als mit Goethe.