Wasserrohrbruch während Löscharbeiten bei Gartenlaube

Berlin - Eine Gartenlaube in Pankow ist in der Nacht zum Dienstag komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brannte die Laube im Ortsteil Rosenthal gegen drei Uhr nachts. Während der Löscharbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch an einem Hydranten, weshalb die Feuerwehr drei Tanklöschfahrzeuge zur Verstärkung schickte. Diese haben mit 5000 Litern einen größeren Wassertank als herkömmliche Löschfahrzeuge mit nur 800 Litern Fassungsvermögen.

Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Die Laube brannte demnach vollständig ab. Der Wasserrohrbruch habe wegen der Ersatzfahrzeuge die Löscharbeiten aber nicht behindert, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei ermittelt nun.