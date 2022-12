Wege und Strecken für Wintersport präpariert

Oberhof - Rodeln, Skilanglauf und Wandern im Schnee sind in dieser Woche im Thüringer Wald möglich. Derzeit liegen in den Höhenlagen des Mittelgebirges, zum Beispiel im Wintersportgebiet Ernstthal, bis zu 23 Zentimeter Schnee, wie der Regionalverbund Thüringer Wald in Suhl am Mittwoch mitteilte.

Insgesamt 39 Kilometer Langlaufstrecken seien präpariert. „Da es im westlichen und östlichen Thüringer Wald bessere Schneebedingungen gibt als in der Mitte, konnten in diesen Bereichen schon mehr Loipen und Skiwanderwege präpariert werden“, hieß es. „Mittlerweile stehen schon elf Strecken zumindest angedrückt zur Verfügung.“

Zudem gebe es zwei präparierte Rodelhänge: Die Rodelbahn am Fröbelturm und die Rodelbahn am Skiparadies Brand. Für eher gemütliche Ausflügler sind 31 Wanderwege aufbereitet.