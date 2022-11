„Weihnachtsrocker“ fahren im Konvoi durch Ostfriesland

Moordorf - In weihnachtlichen Kostümen wollen die Motorradfahrerinnen und -fahrer vor allem Kinder am Straßenrand glücklich machen: Am Sonntag ist in Moordorf die erste „Weihnachts-Biketour“ durch Ostfriesland gestartet. Die etwa 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich in roten Mänteln und mit weißen Bärten auf den Weg nach Norden zu einer Unterkunft für Geflüchtete. Auch eine Kostümierung als Weihnachtsbaum war dabei.

Seit fünf Jahren gibt es die Aktion. „Wir wollen die Augen von Kindern und Senioren zum Leuchten bringen“, sagte Mitorganisatorin Sigrid Conrads kürzlich der „Nordwest-Zeitung“. Das Interesse sei groß. Inzwischen könne der Konvoi gar nicht mehr alle Wunschtermine erfüllen. Die Weihnachtsrocker sind an allen Adventssonntagen unterwegs.