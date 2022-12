Werder Bremen bestreitet Testspiel beim FC Schalke 04

Bremen - Eine Woche vor dem Start in den zweiten Saisonteil der Fußball-Bundesliga testet Werder Bremen beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04. Die Partie zwischen den beiden Aufsteigern findet am Samstag, 14. Januar 2023, um 15.30 Uhr in der Schalker Veltins-Arena statt, wie Werder am Mittwoch mitteilte. In der Liga hatten die Bremer das direkte Duell Anfang November mit 2:1 für sich entschieden. Eine Woche nach der Generalprobe bei Schalke 04 tritt Werder dann im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres beim 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky) an.