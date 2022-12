Werder-Test verschoben: Meppen kommt nach Bremen

Bremen - Das Testspiel von Werder Bremen beim Fußball-Drittligisten SV Meppen ist verschoben worden. Die für Donnerstag in der Hänsch-Arena geplante Partie fällt aus, da das Spielfeld in Meppen wegen der niedrigen Temperaturen derzeit nicht bespielbar ist. Das teilten die Hanseaten am Dienstag mit. „Wir werden im Sommer einen neuen Termin suchen und dann in Meppen antreten“, sagte Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz.

Trotzdem fordern sich beide Mannschaften heraus. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit empfangen die Grün-Weißen am Donnerstag um 14.00 Uhr auf dem „Platz 11“ die Emsländer. „Wir haben geprüft, ob wir auch auf Platz 11 vor Publikum spielen können, doch in der Kürze der Zeit können nicht alle organisatorischen Maßnahmen erfüllt werden“, fügte Fritz hinzu.