Wintereinbruch in Sachsen: Dichte Schneedecke in Leipzig

Dresden - Eine dichte Schneedecke in Leipzig, einzelne Flocken in Dresden: Zum Start ins Wochenende herrscht Winter in Sachsen. Im Westen des Freistaats schneite es in der Nacht und am Freitagvormittag recht kräftig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. „In Leipzig liegen etwa acht Zentimeter Schnee, am Flughafen in Schkeuditz zehn Zentimeter“, sagte ein Sprecher. In der Landeshauptstadt reiche es dagegen nicht für eine Schneedecke - dort seien bislang nur einzelne Flocken zu sehen. Die Temperaturen bewegten sich den Angaben zufolge rund um den Gefrierpunkt. „Das Höchste der Gefühle ist ein Grad.“ Demnach lassen die leichten Schneefälle in Westsachsen im Laufe des Freitags langsam nach.

Mit Schneefall, Glätte und Frost gibt der Winter am Wochenende dann ein weiteres Gastspiel. In der Nacht zum Samstag kommt von Süden her erneut leichter Schneefall auf. Und auch während des Tages fällt bei Temperaturen um null Grad, im Bergland zwischen minus drei und null Grad, hin und wieder etwas Schnee. Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge trüb, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen wieder auf drei bis fünf Grad, im Bergland auf null bis drei Grad. Im Bergland weht ein mäßiger Wind mit einzelne starken Böen in den Kammlagen.