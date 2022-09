Zahl der Corona-Fälle deutlich über Vorjahresniveau

Potsdam - Im bisherigen Verlauf des Jahres sind in Brandenburg bereits mehr als drei Mal so viele Menschen an Corona erkrankt wie im gesamten Vorjahr. Dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) seien über die Meldesoftware bis Mitte August rund 647.000 Sars-CoV-2-Fälle übermittelt worden, etwa 448.000 mehr als 2021, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.

Bei den 647.000 Brandenburgern, die sich bislang in diesem Jahr mit dem Corona-Virus angesteckt hatten, war der Impfstatus in rund 520.000 Fällen unbekannt. Etwa 50.000 Frauen und Männer waren ungeimpft. 76.300 Menschen hatten mindestens eine Schutzimpfung bekommen.

Im vergangenen Jahr waren den Angaben zufolge von den rund 200.000 Brandenburgern, die infiziert waren, knapp 82.000 als ungeimpft gemeldet. 35.000 waren mindestens einmal geimpft. In etwa 82 100 Fällen war der Impfstatus unbekannt.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden dem LAVG bis Mitte August dieses Jahres etwa 893.000 Corona-Erkrankungen gemeldet. Mindestens 19.000 Menschen wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die genaue Zahl der Krankenhausaufenthalte ist laut Ministerium unbekannt, da den Behörden nur für etwa ein Drittel der Fälle Angaben über den sogenannten Hospitalisierungsstatus vorlagen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gab das LAVG seit Ausbruch der Pandemie mit insgesamt knapp 5800 an. In 4600 Fällen galt das Virus als entscheidende Todesursache.

Die hohe Zahl an Corona-Fällen könne mit der seit 2022 dominanten Omikron-Variante und den ausgeweiteten Test-Aktivitäten zusammenhängen, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Omikron sei wesentlich ansteckender als bisherige Varianten. Im Vergleich zum Vorjahr habe es 2022 auch eine Sommerwelle gegeben - also ein insgesamt andauerndes Infektionsgeschehen auch in der warmen Jahreszeit.