Nach langem Pfleger-Knatsch hat der Zoo Leipzig endlich wieder Grund zur Freude: Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat Löwin Kigali vier Jungtiere zur Welt gebracht. Und dieses Mal kümmere sich das Tier fürsorglich um den Nachwuchs.

Löwin Kigali im Zoo Leipzig hat erneut Nachwuchs. Bisher überlebten zwei Würfe, in anderen Fällen tötete die Löwin ihren Nachwuchs hingegen.

Leipzig/DUR – Der Zoo Leipzig hat die Geburt von gleich vier Löwenbabys vermeldet. Löwin Kigali habe ihren Nachwuchs in der Nacht zu Mittwoch geboren und kümmere sich bislang vorbildlich um ihre vier Jungtiere. In der Vergangenheit war die Nachzucht der Löwen mehrfach gescheitert.

„Wir haben zuletzt Abläufe angepasst und freuen uns, dass Kigali positiv darauf reagiert und in den vergangenen Wochen einen entspannten Eindruck gemacht hat. Sie arbeitet beim neuen täglichen Training fleißig mit und wirkt im Zuge der behutsam vorgenommenen Gewichtsreduktion vitaler und mobiler, so dass sie fit in die Geburt gegangen ist und die Versorgung des Nachwuchses fürsorglich begonnen hat“, berichtet Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold.

Zoo Leipzig: Löwen-Babys und Tierpfleger-Streit

2019 hatte die Löwin zum ersten Mal Nachwuchs bekommen, diesen aber kurz nach der Geburt aufgefressen. Als es Ende 2019 wieder Löwen-Nachwuchs gab, tötete Kigali nach erfolgreichen ersten Wochen erneut zwei von fünf Jungtieren. Die anderen konnten von den Pflegern gerettet werden, Löwenvater Majo kümmerte sich danach um die Tierbabys. 2021 folgte erneut Löwennachwuchs.

2022 gab es wieder Löwen-Nachwuchs, aber dieses Mal überlebten die Tiere nicht. Dieser vom Zoo Leipzig lange geheim gehaltene Fall war bereits vom Pfleger-Streit rund um die Löwen im Leipziger Zoo überschattet. Im April hatte der Zoo den langjährigen Löwen-Pfleger Jörg Gräser überraschend in einen anderen Bereich versetzt. Es folgte ein regelrechter Shitstorm. Zudem starb Löwe Majo, so dass die schwangere Kigali allein auf ihrer Anlage verblieb.

Ob Kigali ihren Nachwuchs dauerhaft annimmt und sich kümmert, ist allerdings noch unklar. Bis der Zoo endgültig Entwarnung geben kann, dauert es mehrere Monate. Aktuell sind die Löwin und ihre Jungtiere für Besucher nicht zu sehen.