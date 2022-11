Zu schnell, zu glatt: Autofahrer prallt gegen Hauswand

Reichenbach - Auf glatter Straße ist ein 24 Jahre alter Mann in Reichenbach (Vogtlandkreis) zu schnell gefahren und mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Er sei am Freitag nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen die Wand eines Gerätehauses gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 35.500 Euro.