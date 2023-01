Zusammenstoß zwischen zwei Sattelzügen: Zwei Verletzte

Droyßig/Halle - Bei dem Zusammenstoß von zwei Sattelzügen auf der A9 nahe des Anschlusses Droyßig (Burgenlandkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei in Halle/Saale mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der eine Laster wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen der Fahrbahn in Richtung München abgestellt worden, auf den der andere Sattelschlepper aus bisher ungeklärter Ursache am Montagmorgen auffuhr. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Fahrbahn musste gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.