Zwei Autos brennen in Berlin-Neukölln

Berlin - In der Nacht zum Freitag haben zwei Autos in Berlin-Neukölln gebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die in Flammen stehenden Autos an der Kreuzung Parchimer Allee Ecke Paster-Behrens-Straße um etwa drei Uhr nachts gemeldet. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die Hitze demnach ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte die Flammen. Die Kreuzung war einer Polizeisprecherin zufolge für rund 40 Minuten gesperrt. Nun wird wegen mutmaßlicher Brandstiftung ermittelt.